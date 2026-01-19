Uzun namlulu cinayet dosyasındaki 11 yıllık sır perdesi kalktı

Diyarbakır'da 11 yıl önce yol kenarındaki bir tarlada bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 6 kişi tutuklandı.

Özel kurulan ekip daraltılmış baz çalışması ve çeşitli yöntemlerle olaya ilişkin şüphelileri tespit etti.

Bu kapsamda, olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu oluşturuldu.

