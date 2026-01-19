Uzun namlulu cinayet dosyasındaki 11 yıllık sır perdesi kalktı
19.01.2026 16:33
Son Güncelleme: 19.01.2026 17:14
Diyarbakır'da 11 yıl önce yol kenarındaki bir tarlada bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 6 kişi tutuklandı.
Diyarbakır-Bingöl karayolu mevkiine yakın Bağpınar mahallesinde 29 Ağustos 2025 yılında uzun namlulu silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Veysi Çevik'in öldürülmesine ilişkin süren soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Bu kapsamda, olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu oluşturuldu.
Özel kurulan ekip daraltılmış baz çalışması ve çeşitli yöntemlerle olaya ilişkin şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonla, Mehmet K, Mustafa K, Aydın K, Raüf K, Sedat K. ve Mahmut K. yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
