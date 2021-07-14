Yaya geçidinde protesto

Diyarbakır Haberleri DHA 14.07.2021 - 16:30 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 16:41
Diyarbakır Haberleri - DHA,
Diyarbakır'da bir kadın, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçidinde trafiği durdurdu.
Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yayalara öncelik vermeyen sürücülere tepki gösteren bir kadın, "Önce yaya" yazılı yola geldi. Caddede hareket halindeki otomobilin önüne geçen ismi öğrenilemeyen kadın, trafiği bir süre durdurdu.
Çevredekilerin engellemelerine rağmen kadın ile devriye görevi yapan trafik polis görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından kadını eyleminden vazgeçiren polis ekipleri, trafik akışını tekrardan sağladı.
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