Zarar vermenin cezası 940 bin lira. Sürü halinde görüntülendiler

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.

Devletin uyguladığı yasal zorunluluk nedeniyle avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için zaman zaman şehir merkezlerine inebiliyor. Yapılan araştırmalarda, bu türün en büyük sorununun yasa dışı avcılık ve insanların habitatlarına olan baskı olduğu tespit edildi.