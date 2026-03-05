Zarar vermenin cezası 940 bin lira. Sürü halinde görüntülendiler
05.03.2026 11:11
Diyarbakır'da dağ keçileri görüntülendi.
Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan ve kaçak avlanması durumunda 940 bin lira ceza kesilen dağ keçileri görüntülendi.
Çermik Saltepe Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Dağ keçilerinin geçtiği anları kayda alan Selim Toprak, ''Tarlada çalışırken uzakta dağ keçisi sürüsü görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydettim. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürü gördüm'' dedi.
Çermik'te doğal yaşam alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görülürken, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.
Devletin uyguladığı yasal zorunluluk nedeniyle avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için zaman zaman şehir merkezlerine inebiliyor. Yapılan araştırmalarda, bu türün en büyük sorununun yasa dışı avcılık ve insanların habitatlarına olan baskı olduğu tespit edildi.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.