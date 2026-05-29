Diyarbakır'da 11 katı binada yangın paniği

Diyarbakırda 11 katlı binada yangın çıktı.

Olay Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitedeki bir binanın sekizinci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.