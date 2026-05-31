Diyarbakır'da ağabey kardeşine pusu kurdu: Bir ölü, bir yaralı

Diyarbakır 'da arazi tarıtşması cinayetle bitti.

Edinilen bilgilere göre, Ergeni ilçesinin Çukurdere Mahallesi'nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği, eşi Seçim Şenol'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.