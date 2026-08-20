Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: İki ölü, beş yaralı
20.08.2026 13:53
Polis olayın yaşandığı işletmede güvenlik önlemi aldı.
Diyarbakır'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada iki kişi öldürüldü. Olayda beş kişi de yaralandı.
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası iki cinayetle sonuçlandı.
Olay dün gece saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerine bulunan bir işletmede meydana geldi.
İddiaya göre, İki taraf arasında alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü.
Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayda üçü ağır olmak üzere yaralanan altı kişi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ağır yaralananlardan biri, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.