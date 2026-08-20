Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: İki ölü, beş yaralı

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda üçü ağır olmak üzere yaralanan altı kişi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralananlardan biri, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.