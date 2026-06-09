Diyarbakır'da düğün salonu savaş alanına döndü: Üç kişi tutuklandı

Diyarbakır 'da düğünde silah sıkıldığı ihbarına giden polislerle davetliler arasında arbede çıktı.

Olay, 6 Haziran'da Bismil ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polisler, düğünde kullanıldığı öne sürülen silahların teslim edilmesini istedi. Silahların teslim edilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, polis ekipleri biber gazı kullandı. Polise mukavemet gösteren üç şüpheli gözaltına alındı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.