Diyarbakır'da popülasyonu hızlı artan dağ keçileri görüldü

İlçenin Saltepe Mahallesi girişinde görülen dağ keçileri Selim Toprak isimli bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çevre sakinlerinin zarar vermemesi nedeni ile dağ keçileri yerleşim yerine kadar indi. Toprak, ''Mahallemizde son zamanlarda dağ keçileri sık sık görülmeye başladı. Mahalle insanlarımız koruma altında bulunan bu hayvanlara zarar vermedikleri için popülasyonu hızla artıyor. Yaban hayatının bir parçası olan bu hayvanlara lütfen zarar vermeyelim'' dedi.