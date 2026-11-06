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Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

06.11.2026 16:01

Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
DHA

Sağanak nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

DHA
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı alt geçitleri ve otoparkları su bastı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından, kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. 

 

Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. 

 

Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi. 

 

Yağış nedeniyle birçok otopark ve zemin katlardaki iş yerleri ile bazı alt geçitleri su bastı. 

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