Diyarbakır’da silahla vurulan kız çocuğu ağır yaralandı

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde küçük kardeşiyle evde oturan Ö.A. (14), komşuların silah sesini duymasıyla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaralı halde bulundu.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından önce yakındaki özel bir hastaneye, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne sevk etti.



Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.