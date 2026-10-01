DMD hastası çocuk için bırakılan 5 yardım kumbarasını çaldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Kurt için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 ayrı kumbarayı çaldığı belirlenen Bünyamin Atılgan (27), tutuklandı.

Olay, önceki gün Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Muğla Valiliği onaylı kampanya kapsamında Göktuğ Kurt’un tedavisine destek amacıyla iş yerine bırakılan yardım kumbarası çalındı.

5 ayrı kumbarayı çalan Bünyamin Atılgan tutuklandı.

Olayı öğrenen Göktuğ’un annesi Ece Tülübaş’ın polise başvurmasının ardından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bünyamin Atılgan olduğunu belirledi.

Atılgan, çaldığı belirtilen bir miktar parayla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine şüphelinin 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı’ndaki bir pastanenin de aralarında bulunduğu 4 farklı iş yerinden Göktuğ için konulan yardım kumbaralarını da çaldığı tespit edildi.

Böylece şüphelinin toplam 5 yardım kumbarasını çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atılgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.