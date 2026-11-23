Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğada yetişen çıntar mantarı , Salihli’de pazarlarda ve ilçenin farklı noktalarında satışa çıktı.

Halk arasında kanlıca mantarı olarak da bilinen çıntar, Salihli ve çevre ilçelerdeki ormanlık alanlardan toplanarak vatandaşların beğenisine sunuluyor. Turuncu-kırmızı rengi ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken mantar , özellikle mevsiminde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Salihli’de kilosu 200 ila 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılan çıntar, vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Yenilebilir mantar türleri arasında bulunan kanlıca mantarı, kesildiğinde veya kırıldığında turuncu renkte süt benzeri bir sıvı salgılamasıyla tanınıyor. Ancak uzmanlar, doğadan toplanan mantarların yalnızca görünüşüne bakılarak tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Mantarların, zehirli türlerle karıştırılma riski nedeniyle uzmanlar tarafından kesin olarak teşhis edilmeden tüketilmemesi önem taşıyor.