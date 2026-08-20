Doğalgaz hattında yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi
20.08.2026 09:48
Yangın sırasında alevler metrelerce yükseldi.
Tekirdağ'da altyapı çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz borusuna hasar vermesi nedeniyle yangın çıktı.
Tekirdağ'da yol çalışması esnasında doğalgaz hattında yangın çıktı.
Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki İstanbul yolu civarında devam eden altyapı ve yol çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makinesi, çalışma sırasında doğalgaz hattına zarar verdi.
Metrelerce yükselen alevler çevredeki ağaçlara sıçradı.
EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Olay nedeniyle ara verilen çalışmalar, arızanın giderilmesiyle devam etti.