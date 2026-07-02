Doğum gününde öldü, nikahının kıyılacağı gün defnedildi

Mersin 'de doğum gününde trafik kazası geçiren adam yaşamını yitirdi. Bilal Şimşek isimli adam, nikahının kıyılacağı gün defnedildi.

Olay, dün Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Şimşek patpat diye tabir edilen tarım aracıyla kiraz taşırken kaza geçirdi.

BUGÜN EVLENECEKTİ

Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in doğum gününde yaşamını yitirdiği, bugün de Erdemli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda Eda Kıllı ile resmi nikahının olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Doğum gününde yaşamını yitiren eden Şimşek'in cenazesi hastane morgundan evine götürülüp helallik alındı. Daha sonra mezarlığa götürülen Şimşek'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Nikahı olacağı gün defnedilen Şimşek’in cenaze törenine mahalleli, yakınları ve aileler katıldı.