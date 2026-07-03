Dokuz ayrı kaynağın birleşmesiyle oluşuyor. Serinlemek isteyenlerin uğrak noktası
03.07.2026 10:52
Girlevik Şelalesi, Erzincan’ın doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Erzincan'da yer alan, suyun 40 metre yükseklikten düştüğü Girlevik Şelalesi, hem kış aylarında hem de yazın başka bir güzelliğe bürünüyor.
Erzincan'a yaklaşık 30 metre uzaklıkta Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde bulunan Girlevik Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor.
Dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın ayrı yazın ayrı bir güzellik taşıyor. Beyaz örtüyle kaplandığı kış aylarında sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, yazın ise 40 metreden düşen suyu ve yeşiliyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
“Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenen Girlevik Şelalesi, yemyeşil doğası ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.
Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Girlevik Şelalesi, doğasıyla mest ediyor.
Kardeşiyle şelaleyi gezen bir vatandaş, "Erzincan'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldik. Buradaki doğa atmosferi çok güzel. Herkesi buraya bekleriz" dedi.
"BU GÜZELLİĞİ HERKES GÖRMELİ'"
Ankara'dan Erzincan'a geldiğini belirten başka bir vatandaş ise "Almanya'dan misafirlerimi Girlevik Şelalesi'ni gezmeleri için getirdim. Bence bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Yemek yemek, oturmak, kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Serinlemek isteyen herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum" diye konuştu.