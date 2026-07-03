Dokuz ayrı kaynağın birleşmesiyle oluşuyor. Serinlemek isteyenlerin uğrak noktası

Kardeşiyle şelaleyi gezen bir vatandaş, "Erzincan 'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldik. Buradaki doğa atmosferi çok güzel. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

"BU GÜZELLİĞİ HERKES GÖRMELİ'"

Ankara'dan Erzincan'a geldiğini belirten başka bir vatandaş ise "Almanya'dan misafirlerimi Girlevik Şelalesi'ni gezmeleri için getirdim. Bence bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Yemek yemek, oturmak, kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Serinlemek isteyen herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum" diye konuştu.