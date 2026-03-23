Dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede bastıran dolu yağışıyla birlikte çatıların ve yolların beyaza büründüğü mahallede, yağış bir süre etkisini sürdürdü.

Özellikle açık alanlarda biriken dolu taneleri dikkat çekerken, bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Yağışın ardından hava normale dönerken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.