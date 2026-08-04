Dondurmacı cinayetinde 10 kişi tutuklandı

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, çalışan Yusuf Erdem'e (29) tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yusuf Erdem ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Yusuf Erdem'in cep telefonuyla görüştüğü kişiyi saldırgana gösterdiği, saldırganın telefondaki kişiye el salladıktan sonra tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yürüttüğü soruşturma kapsamında, cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen M.B. ile olay öncesinde ve sonrasında şüpheliye yardım ettiği öne sürülen H.Y., A.S., İ.S., A.S., H.A., S.Ş., E.S., F.G. ve K.A. düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.