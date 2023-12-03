Dönüş yapmaya çalışırken kaza yaptı

Tepebaşı, Sütlüce Mahallesi ile Eğitimciler Caddesi üzerinden Şamil Sokak istikametine ilerleyen ve Bilgesu Sokağa dönüş yapmak için manevra yapan Ertuğrul Soybelli (41) idaresindeki araca, Eğitimciler Caddesi üzerinden çevre yolu istikametinde ilerleyen Yiğit Kuş idaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yiğit Kuş ve yolcu Arda Aydın (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kuş ve Aydın'ı hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.