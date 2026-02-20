Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Dönüş yolunda motosiklet devrildi, sürücü yaralı

20.02.2026 15:27

Dönüş yolunda motosiklet devrildi, sürücü yaralı
IHA

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı civarında yaşandı. 22 yaşındaki A.K., idaresindeki motosiklet seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Bulvarı'na dönüş yaptığı esnada devrildi.

 

Kazada yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram