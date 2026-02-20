Dönüş yolunda motosiklet devrildi, sürücü yaralı
20.02.2026 15:27
IHA
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı civarında yaşandı. 22 yaşındaki A.K., idaresindeki motosiklet seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Bulvarı'na dönüş yaptığı esnada devrildi.
Kazada yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.