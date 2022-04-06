Doqu Home bayileri buluştu

Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz yurtiçi ve yurtdışından 700'ü

aşkın Doqu Home bayisinin katıldığı organizasyonda; renk, doku, stil ve

trend ürünleriyle büyük beğeni toplayan markanın çok verimli bir yılı geride bıraktığını ve 2022 yılında ev tekstili sektörünü domine eden bir marka olmayı hedeflediklerini açıkladı.



Doqu Home bayileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın anısına 10 bin adet

fidan dikimi gerçekleştirerek Fethiye Üzümlü’de bir hatıra ormanı

oluşturulacak.

