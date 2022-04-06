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Doqu Home bayileri buluştu

Ev tekstili sektörü markası Doqu Home "BirDoqu’nuşla Yenilenir Her Şey" adını verdiği konsepti ve 2022 yılına damga vuracak yeni koleksiyonlarıyla uluslararası bayiler buluşmasını gerçekleştirdi.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 11:43

Doqu Home bayileri buluştu
Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz

Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz yurtiçi ve yurtdışından 700'ü
aşkın Doqu Home bayisinin katıldığı organizasyonda; renk, doku, stil ve
trend ürünleriyle büyük beğeni toplayan markanın çok verimli bir yılı geride bıraktığını ve 2022 yılında ev tekstili sektörünü domine eden bir marka olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Doqu Home bayileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın anısına 10 bin adet
fidan dikimi gerçekleştirerek Fethiye Üzümlü’de bir hatıra ormanı
oluşturulacak.

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