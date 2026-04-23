Dosya öylece kapatılmıştı. JASAT devreye girince işin rengi değişti

18 Ekim 2025'te Afyonkarahisar 'ın Çay ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda bir kadının silahla vurulduğu, acil yardım gerektiği belirtildi.

Sağlık ekipleri 26 yaşındaki Alev Karagöz'ü kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, burada hayatını kaybetti.

Karagöz’ün ölümü kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise altı ay sonra dosyayı yeniden açtı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaşıldı. Olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi.

Bunun üzerine ekipler aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir kişiyi daha gözaltına aldı.

ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Alev Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., “delil karartma” gerekçesiyle Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Diğer kişiyse adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.