Down sendromlu Bekir'in doğum gününü, sürücüler kornalarla kutladı

Amasya’da yaşayan Çapraz ailesi, oğulları Bekir Asaf’a unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak istedi. Hafif ticari araçlarının arkasına, 'Down sendromlu oğlumun doğum gününü kutlamak için kornaya basabilirsiniz' yazısını asan aile, şehir turuna çıktı. Yazı sayesinde trafikteki birçok sürücü korna çalarak kutlamaya katıldı. Bazı sürücüler camdan el sallayıp öpücük gönderirken, Bekir Asaf da onlara el sallayarak karşılık verdi. Mutluluk dolu anlar çevredeki vatandaşların yüzünü de güldürdü.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Oğlunun doğum gününü kutlayan sürücülere teşekkür eden anne Müjgan Çapraz, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Oğlum, Down sendromlu. Beşinci yaşını arabayla gezerek kutlamak istedik. Yazımızı aracın arkasına yazdık ve sağ olsun duyarlı insanlar kornaya bastı. Bekir Asaf, çok mutlu oldu. Bekir Asaf, çok konuşan bir çocuk değil, yeni konuşmaya başladı. Herkese ‘abi, abla, bay bay’ dedi, el salladı. Trafikte herkes kornaya bastı. ‘Bekir Asaf iyi ki doğdun’ diyerek seslendi. Motorları çok seviyor, bir motorcu kornaya basıp bizi selamladı. Çok mutlu olduk. Tüm sürücülere teşekkür ediyoruz."