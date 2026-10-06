Drift yapan sürücünün yalanını radyatör suyu ortaya çıkardı

Sosyal medyada paylaşılan ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntüler üzerine Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler; görüntüler üzerinden yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Polis ekipleri adrese ulaştığında, sürücü aracının yaklaşık 15 gündür sanayide olduğunu ve çalışmadığını öne sürdü. Yapılan ilk incelemede otomobilin motorunun, direksiyonunun ve bazı parçalarının söküldüğü, önüne de tamirde olan iki aracın çekilerek gizlenmeye çalışıldığı görüldü.

Ancak ekiplerin detaylı kontrolünde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından sürücü, drift yaptığını kabul etti. Sürücünün drift görüntülerinin ardından aracını iş yerine çekerek yaklaşık 15 dakika içerisinde motorunu, bazı parçalarını ve direksiyonunu söktüğü belirlendi.

Polisin çalışması sonucu tespit edilen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan sürücü; “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.