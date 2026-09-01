Düğünlerine saatler kala ölü bulunmuşlardı: Genç çiftin ölümünde acı gerçek

Burdur 'da düğünlerine saatler kala yaşamını yitiren çiftin ölüm sebebi belli oldu.

Olay, 25 Nisan günü Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde meydana geldi.

Ertesi gün ise düğünleri yapılacak olan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, geceyi geçirmek üzere düğün sonrası oturacakları evlerine gitti.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Sabah saatlerinde çiftten haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz halde bulunan çift için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ELEKTRİK AKIMINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede, banyodaki şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapılmış olabilecekleri değerlendirilen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Çiftin cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde defnedildi.

ÖLÜM SEBEPLERİ NETLEŞTİ

Olayın ardından çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan otopsi incelemesinde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.