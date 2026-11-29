Dükkanını kapatıp evine gitmeye çalıştı, merdivenlerde ölü bulundu
29.11.2026 16:27
Son Güncelleme: 29.11.2026 16:27
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de kokoreç dükkanı işleten 39 yaşındaki M.B., iş yerini kapatıp üst kattaki evine çıkmak üzere ayrıldıktan sonra apartman merdivenlerinde ölü bulundu.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sarımeşe Sokak'ta meydana geldi. İşletmesini kapattıktan sonra dükkanın üzerindeki evine gitmek için çıkan M.B.'den (39) bir süre haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerde M.B.'nin apartman içindeki merdivenlerde hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda M.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.