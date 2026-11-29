Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sarımeşe Sokak'ta meydana geldi. İşletmesini kapattıktan sonra dükkanın üzerindeki evine gitmek için çıkan M.B.'den (39) bir süre haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerde M.B.'nin apartman içindeki merdivenlerde hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda M.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.