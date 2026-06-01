Dün kaybolmuştu, bugün cansız bedeni bulundu
01.06.2026 15:25
IHA
Diyarbakır'da dün kaybolan Hacı Öcal isimli adamın cansız bedeni Eğil Baraj Gölü'nde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Hacı Öcal (30), dün Eğil Baraj Gölü'ne gitti. Ailesi, haber alamaması üzerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu gölette Öcal'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.