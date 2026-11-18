Ehliyetine 5 yıl el konulan sürücünün aracı da 120 gün trafikten menedildi.

Eskişehir'de drift atan, "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis aracı dahil bazı araçlara çarpan otomobilin sürücüsü V.T. yakalandı. 771 bin lira idari para cezası kesilip, iki ayrı suçtan tutuklandı.