"Dur" ihtarına uymayıp kaçtı. 684 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 5 yıl 6 ay el kondu

Alınan bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 35 BHD 774 plakalı otomobil , Zafer Mahallesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede sürücüyü yakaladı.

Daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve aracın başkasının üzerine olması nedeniyle 40 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücüye, alkol ölçümünü reddetmekten 150 bin, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin, makas atmak ve birden fazla şerit değiştirmekten 90 bin, dönüş yaparken şerit değiştirmekten 2 bin 719 lira, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamaktan 1246 lira başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 684 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Araç trafikten 120 gün men edilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu.