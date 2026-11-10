Durdurulan araçta 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10.11.2026 11:04
DHA
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramada, 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle durdurulan araçta yapılan aramada, taban kısmında özel bir bölme tespit edildi. Detaylı aramada 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.