NTV

Durdurulan araçta 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10.11.2026 11:04

Durdurulan araçta 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
DHA

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Siirt'te durdurulan bir araçta yapılan aramada, 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. 

 

Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle durdurulan araçta yapılan aramada, taban kısmında özel bir bölme tespit edildi. Detaylı aramada 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery