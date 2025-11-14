Düzce'de yağmur sonrası görsel şölen oluştu, o anlar kamerada

Şehrin farklı noktalarından da net şekilde görülebilen gökkuşağı, adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde doğru yağış etkili oldu. Yağışın hemen ardından kent merkezinde bir gökkuşağı belirdi.

YASAL UYARI

AKÇAKOCA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKÇAKOCA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.