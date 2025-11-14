Düzce'de yağmur sonrası görsel şölen oluştu, o anlar kamerada
14.11.2025 11:43
İHA
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağmur sonrası beliren ve görsel şölen oluşturan gökkuşağı kameraya yansıdı.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde doğru yağış etkili oldu. Yağışın hemen ardından kent merkezinde bir gökkuşağı belirdi.
Şehrin farklı noktalarından da net şekilde görülebilen gökkuşağı, adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.
Doğanın eşsiz gösterisi, kısa süre sonra gözlerden kayboldu.
