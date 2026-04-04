5 kişilik aile hastanelik oldu
04.04.2026 14:58
Sağlık ekipleri aileyi hastaneye sevk etti.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde 5 kişilik bir aile karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Yığılca ilçesinde evde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark etti.
Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede adrese giden sağlık ekipleri, M.K. (80), H.K. (75), H.U.K. (17), M.N.K. (16) ve Ş.K.’yı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.