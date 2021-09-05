Aile için tartışmada kan aktı: 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Düzce Haberleri - İHA,

Olay sabah saatlerinde Düzce’nin Gölyaka İlçesine bağlı Bakacak Köyü’nde meydana geldi.

Fındık toplamak için Bakacak Köyü’ne Diyarbakır’dan gelen aile kendi içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Mehmet Kara (24) yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı.

Olayda; Fehime Tüfenk (19) ile Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Mihriman (17), Mehmet Mevlüt Kara (32), Emine Tüfenk (19) yaralandı.

Olayın ardından Mehmet Kara, silahla başına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan Mehmet Kara, Mihriman Kara ile diğer yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.