Alkollü sürücünün kamyoneti sulama kanalına devrildi

Sürücünün kontrolunü kaybettiği araç sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Alihan A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin çalışması ile sulama kanalına düşen kamyonet çıkartıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Alihan A.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konularak idari para cezası kesildi.