Alkollü sürücünün kamyoneti sulama kanalına devrildi
16.11.2025 14:19
DHA
Düzce'de sulama kanalına devrilen kamyonetin alkollü sürücüsü Alihan A. hafif yaralandı.
Sürücünün kontrolunü kaybettiği araç sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Alihan A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin çalışması ile sulama kanalına düşen kamyonet çıkartıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Alihan A.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konularak idari para cezası kesildi.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.