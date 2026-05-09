Apartta korkutan yangın. Ocak alev aldı bütün bina tahliye edildi
09.05.2026 15:33
Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü.
Düzce'de öğrencinin yemek yaptığı sırada ocakta çıkan yangın nedeniyle apart bina tahliye edildi.
Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki apart binada yangın çıktı.
Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı binanın 3 katındaki bir dairede yaşayan Ali E. isimli öğrenci, mutfakta yemek yaparken ocak alev aldı. Yangın, kısa sürede mutfak dolaplarına sıçrayıp yayıldı, duman tüm binayı sardı.
Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı dairenin bitişiğindeki diğer dairede bulunan bir muhabbet kuşu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri kısa sürede binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen Ali E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Evde hasar meydana gelirken, Ali E.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
