Besi çiftliğinde korkutan yangın

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Samanlara sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyümeden ve diğer yapılara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler samanlıkta çıkan yangına müdahale ederken, iş makineleri ile de yangının büyümesi önlendi.

Asar köyünde Serkan Demiroğlu’ya ait besi çiftliğinin samanlık kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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