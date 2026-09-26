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Besi çiftliğinde korkutan yangın

26.09.2026 14:58

Besi çiftliğinde korkutan yangın
IHA

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Düzce’de besi çiftliğinde yangın çıktı. Samanlardaki yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Asar köyünde Serkan Demiroğlu’ya ait besi çiftliğinin samanlık kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

 

Dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler samanlıkta çıkan yangına müdahale ederken, iş makineleri ile de yangının büyümesi önlendi. 

 

Samanlara sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyümeden ve diğer yapılara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

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