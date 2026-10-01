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Düzce'de 25 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

01.10.2026 14:41

Düzce'de 25 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA
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Düzce'de fabrikada çalışan 25 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın gece vardiyasında çalışan 25 işçi, yemek yedikten sonra sabah saatlerinde rahatsızlandı.

 

İşçiler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

 

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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