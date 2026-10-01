Düzce'de 25 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

İşçiler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

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