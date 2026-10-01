Düzce'de 25 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
01.10.2026 14:41
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzce'de fabrikada çalışan 25 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın gece vardiyasında çalışan 25 işçi, yemek yedikten sonra sabah saatlerinde rahatsızlandı.
İşçiler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.