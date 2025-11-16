Düzce'de Amca çocuklarının kavgası iki aileyi birbirine düşürdü
16.11.2025 16:37
İHA
Amca çocuklarının arasındaki kavgaya aile bireyleri dahil oldu. Silah ve bıçağın da dahil olduğu kavgada 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay Düzce'de Sultan Cami önünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.
Çok sayıda aile bireyi birbirine girerken olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken 2 kişi gözaltına alındı.
