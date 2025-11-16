Düzce'de Amca çocuklarının kavgası iki aileyi birbirine düşürdü

Olay Düzce'de Sultan Cami önünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.

Çok sayıda aile bireyi birbirine girerken olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken 2 kişi gözaltına alındı.