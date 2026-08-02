Düzce’de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
02.08.2026 16:40
Düzce'de fındık alanda çıkan anız yangını söndürüldü.
Düzce’nin Kozluk ile Nasırlı köyleri arasında bulunan fındıklık alanda çıkan anız yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Düzce’nin Kozluk köyü ile Nasırlı köyü arasında bulunan fındıklık alanda anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki fındık bahçeleri ile ormanlık alana ulaşmaması için yoğun çalışma yürüttü. Zamanında gerçekleştirilen müdahale sayesinde yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.