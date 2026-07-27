Düzce'de arazi kavgası kanlı bitti: Yengesini pompalı tüfekle öldürdü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ağabeyi ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan bir kişi, tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurup öldürdü.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağabeyinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen zanlı, yengesine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak ağabeyini aramaya devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan Y. Kocatepe, tekrar ağabeyinin evine gitti. Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, daha sonra tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı.

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