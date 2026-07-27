Düzce'de arazi kavgası kanlı bitti: Yengesini pompalı tüfekle öldürdü
27.07.2026 15:49
Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ağabeyi ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan bir kişi, tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurup öldürdü.
Düzce'nin Yığılca ilçesi Kocatepe köyünde, aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Y. Kocatepe ile ağabeyi H. Kocatepe arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan Y. Kocatepe, tekrar ağabeyinin evine gitti. Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, daha sonra tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı.
Ağabeyinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen zanlı, yengesine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak ağabeyini aramaya devam etti.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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