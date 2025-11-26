Düzce'de balık avcıları sahillere koştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahillerde oltalar havada uçtu.

Akçakoca sahilindeki olta kalabalığı günün erken saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etti.

Balık avcıları tuttukları balıkları tüketmenin ayrı bir haz verdiğini söyledi.

Olta avcıları, balık tutmanın kendileri için bir terapi yöntemi olduğunu söylerken, "Hem dinleniyoruz hem de ailecek kaliteli vakit geçiriyoruz" dedi.