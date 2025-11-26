Düzce'de balık avcıları sahillere koştu
26.11.2025 14:04
İHA
Düzce'de sahiller balıkçı oltalarıyla doldu. Aileler hem balık tuttu hem de keyifli vakit geçirdi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahillerde oltalar havada uçtu.
Akçakoca sahilindeki olta kalabalığı günün erken saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etti.
Balık avcıları tuttukları balıkları tüketmenin ayrı bir haz verdiğini söyledi.
Olta avcıları, balık tutmanın kendileri için bir terapi yöntemi olduğunu söylerken, "Hem dinleniyoruz hem de ailecek kaliteli vakit geçiriyoruz" dedi.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.