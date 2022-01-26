Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı (Düzce Haberleri)

Düzce'de banyo dolabında gider borusunun geçmesi için açılan deliğe başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:28

Düzce'de dolabın gider borusu deliğine başı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki bir evde, kedisinin çamaşır makinesine ait gider borusunun geçmesi için banyo dolabında açılan deliğe sıkıştığını gören sahibi, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, dolabı keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yara almayan kedi, sahibine teslim edildi.

Yasal Bilgilendirme

Düzce Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Düzce Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...