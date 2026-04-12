Düzce'de feci kaza: Motosikletli genç yaşamını yitirdi
12.04.2026 16:22
Hayatını kaybeden Gökdeniz 22 yaşındaydı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Gökdeniz Demircan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Düzce'de Gökdeniz Demircan (22) idaresindeki motosiklet, dün akşam saatlerinde Gölyaka ilçesi Hacıyakup köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen M.Ç.'nin (62) kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Gölyaka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
