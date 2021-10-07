'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı ( Haberleri )

'de iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 16:54

Düzce'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı


Tayfun B. idaresindeki 81 ABZ 056 plakalı minibüs, D-655 -Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkisinde önünde seyreden -Yığılca seferini yapan Ali G. yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.

Kazanın ardından araçta sıkışan iki kişi, bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 3 kişi, Atatürk Devlet ve Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Veli Cellat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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