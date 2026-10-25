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Düzce'de ilginç kaza. Otomobilin çarptığı minibüs park halindeki aracın üzerine çıktı

25.10.2026 14:34

Düzce'de ilginç kaza. Otomobilin çarptığı minibüs park halindeki aracın üzerine çıktı
IHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Düzce'de otomobilin çarptığı minibüs, park halindeki aracın üzerine çıktı. Kazada 3 kişi kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GN 6333 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlediği sırada 81 AS 997 plakalı minibüse çarptı. 

 

Çarpmanın etkisiyle havalanan minibüs, park halindeki 81 AEN 532 plakalı otomobilin üzerine çıktı. 

 

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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