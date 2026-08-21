Düzce'de kereste fabrikasında korkutan yangın
21.08.2026 16:37
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Düzce'de Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının makine bölümünde, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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