Düzce'de kereste fabrikasında korkutan yangın

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düzce 'de Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan bir kereste fabrikasının makine bölümünde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

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