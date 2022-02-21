Düzce'de kız arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı. .

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:06
Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Hacıyusuflar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde dün tartıştığı kız arkadaşı Tülin Çetin'i (40) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Faruk Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çetin için cenaze töreni düzenlendi.
Evinin önünde helallik alınan Çetin'in cenazesi, Şıralık Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Düzce Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Düzce Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.