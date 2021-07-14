Düzce'de müstakil evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 15:47
Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gölyaka İmamlar Mahallesi Fabrika Sokak'ta C.T'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmeye çalışırken yoğun dumana maruz kalan C.T, M.T. ve S.T. rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğalgaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan biri çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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