Düzce'de özel halk otobüsü alev alev yandı
01.12.2025 13:09
DHA
Düzce'de motor kısmından alev alan özel halk otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi.
Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde sabah saatlerinde, B.D. idaresindeki Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, içinde yolcu bulunmayan aracı durdurdu.
Alevlere ilk müdahaleyi, çevredekiler ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra ihbarla olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
DÜZCE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZCE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.