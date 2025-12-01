Düzce'de özel halk otobüsü alev alev yandı

Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde sabah saatlerinde, B.D. idaresindeki Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, içinde yolcu bulunmayan aracı durdurdu.

Alevlere ilk müdahaleyi, çevredekiler ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra ihbarla olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.