Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı (Düzce Haberleri)

Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:31

Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İsmail A. idaresindeki 81 GD 638 plakalı panelvan, merkeze bağlı İstilli köyü Efteni Kuş Cenneti Koruma Sahası kavşağında Fatma K'nin kullandığı 81 GE 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Asiye K. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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