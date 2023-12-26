Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Köseler köyünde seyir halinde olan Ertuğrul Y. idaresindeki 81 FC 943 plakalı İl Özel İdaresine ait çöp kamyonu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçtaki Ahmet Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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